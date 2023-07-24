В США республиканцы назвали основного претендента на участие в выборах-2024 Трамп лидирует среди однопартийцев в борьбе за номинацию на выборах 2024 года

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

В США сторонники Республиканской партии отдают предпочтение Дональду Трампу на предстоящих в 2024 году выборах главы государства. Такие данные опроса приводит компания Rasmussen Reports. За экс-президента в настоящее время готовы проголосовать более половины респондентов.

Согласно результатам исследования, за выдвижение Трампа на пост главы государства на очередных выборах выступает 57% участников опроса. Его основной конкурент, губернатор Флориды Рон Де Сантис набирает 13% голосов участников опроса.

Все прочие претенденты от Республиканской партии не сумели преодолеть десятипроцентный барьер. Экс-вице-президенту Майку Пенсу отдали предпочтение 5% респондентов, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, губернатор Южной Каролины Тим Скотт и бывший посол США в ООН Никки Хэйли получили по 4% голосов, предприниматель Вивек Рамасвами — 3%.

Ранее Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за решение рассказать всему миру о проблемах в американской армии. По его словам, нынешний президент попросту не осознает последствий своих действий. Политик напомнил, что Вооруженные силы США сейчас столкнулись с серьезной нехваткой боеприпасов. Причиной тому стала политика администрации Байдена, нацеленная на поддержку Украины, утверждает Трамп.