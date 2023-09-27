В США решили сократить предложенную Белым домом помощь Киеву Punchbowl: сенат США хочет сократить помощь Киеву с $24 млрд до $6,15 млрд

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Сенат США при рассмотрении временного бюджета предложил утвердить сокращенное финансирование для Украины в виде $4,5 миллиардов на военные нужды через Пентагон и $1,65 миллиарда на экономическую помощь через Госдепартамент, пишет Punchbowl. Предложение ограничено по времени и действует до 17 ноября, либо до тех пор, пока не будет согласован полноценный бюджет, если таковой будет принят.

Как отмечается в тексте проекта, Белый дом запрашивает до $24 миллиардов на помощь Украине. При этом администрация также просит дополнительные средства для внутренних нужд США. В предыдущих заявлениях из Белого дома подчеркивалось, что необходимо согласовать этот запрос до окончания финансового года, то есть до 1 октября. Теперь сенаторы предлагают временное соглашение вместо полноценной «дополнительной помощи».

Некоторые члены республиканской партии в конгрессе высказались против предоставления новой помощи Украине в одном пакете с финансированием внутренних нужд США и угрожают приостановить финансирование правительства в случае принятия такого решения.

Недавно стало известно, что около 30 членов Республиканской партии США отклонили запрос Белого дома на выделение нового пакета помощи Украине. По словам политиков, они выступают против дополнительных расходов на военный конфликт. Кроме того, республиканцы недовольны отсутствием каких-либо объяснений со стороны правительства США о конечной цели выделения помощи Киеву.