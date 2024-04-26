В США решили сохранить в тайне характеристики поставляемых ВСУ ракет ATACMS Пентагон отказался озвучить характеристики отправленных Киеву ракет ATACMS

Представитель Минобороны США в беседе с РИА Новости отказался назвать характеристики поставляемых Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. По его словам, по соображениям безопасности эту информацию власти предпочитают сохранить в тайне.

К сожалению, по соображениям оперативной безопасности мы не имеем возможности подтвердить модель, тип, количество или сроки поставок, — сказал собеседник агентства.

Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставку Соединенными Штатами исподтишка тактических ракет ATACMS киевским властям невозможно оправдать, поскольку передача вооружения усиливает угрозу безопасности Крыма и других российских регионов. Заявления Вашингтона, согласно которым Киев пообещал не применять ATACMS для ударов по российской территории, дипломат назвал циничными. Нельзя не заметить удары украинских военных по больницам, школам и даже по собственным бойцам, обратил внимание посол.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS относится к компетенции Вооруженных сил России. В связи с этим администрация президента не может комментировать соответствующую тему, объяснил он.