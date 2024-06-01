В США решили снять новую «Мумию» с постаревшим Бренданом Фрейзером

Фото: FSN-B/filmstills.net/Global Look Pres

Брендан Фрайзер в фильме «Мумия»

Киностудия Universal снимет сиквел фильма «Мумия» с Бренданом Фрейзером, сообщает World of Reel. Ожидается, что актер вернется к своей звездной роли. Кроме того, к нему может присоединиться его экранная супруга Рейчел Вайс.

Других подробностей портал не приводит. Отмечается, что продолжение находится на стадии разработки.

Фильм «Мумия» был снят Стивеном Соммерсом и вышел на экраны в 1999 году, при этом он сам является ремейком картины 1932 года. Несмотря на сдержанные отзывы критиков, лента имела коммерческий успех и собрала почти полмиллиарда долларов в прокате. В результате кинокомпания выпустила два сиквела и даже расширила франшизу, сняв серию из пяти лент про «Царя скорпионов».

Фрейзер спустя долгой паузы громко вернулся в киноиндустрию в 2022 году, когда снялся в картине Даррена Аронофски «Кит». За эту роль актер получил ряд престижный наград, включая статуэтку «Оскар». Он воплотил роль страдающего ожирением мужчину по имени Чарли, который когда-то бросил семью. Оказавшись на пороге смерти, он пытается восстановить отношения с дочерью-подростком Элли, которую не видел много лет.

Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video снимет сериал-приквел комедийной дилогии «Блондинка в законе». Многосерийную картину назовут «Эль» (Elle). Сериал расскажет о школьных годах героини оригинальных фильмов. Шоураннером проекта станет Лаура Киттрелл («Белая ворона», «Черный понедельник»), исполнительным продюсером будет актриса Риз Уизерспун.