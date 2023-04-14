В США решили резко ограничить полномочия президента Сенатор США Марки: решение о нанесении ядерного удара должно быть согласовано с конгрессом

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-служба американского сенатора-демократа Эда Марки сообщила, что законодатели США разработали проект, запрещающий президенту страны принимать решение о применении ядерного оружия без согласования с конгрессом, передает ТАСС. По мнению политика, решение о начале войны, которая может привести к множеству погибших и разрушению цивилизованного мира, должно приниматься представителями народа, а не одним человеком.

Запретить любому президенту США наносить ядерный удар без предварительного согласования с конгрессом. Ни один президент не имеет права или конституционных полномочий в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о нанесении ядерного удара, — приводит слова Марки пресс-служба.

В конгрессе подчеркнули, что использование оружия массового поражения самым прямым образом «подрывает глобальный мир и ставит США под угрозу ответных ядерных ударов».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» повысит готовность Северной Кореи к ядерной контратаке. По его словам, новое оружие перестроит силы стратегического сдерживания Северной Кореи, и пообещал, что враги республики испытают кризис безопасности. Он подчеркнул, что «Хвасон-18» станет основным средством обороны страны.