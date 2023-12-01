В США решили повременить с поставками ВСУ высокоточных ракет GLSDB Reuters: США отложили поставки высокоточных ракет GLSDB Украине на 2024 год

Фото: defense.gov

Власти США приняли решение о переносе сроков поставок Украине высокоточных снарядов GLSDB, способных поражать цели на расстоянии до 160 километров, на 2024 год, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне. Источник агентства в военном ведомстве США сообщил, что Вашингтон «ожидает предоставления [ВСУ] этого ключевого потенциала в начале 2024 года после успешных испытаний».

По данным Reuters, осенью 2022 года компания Boeing предложила администрации США приобрести у нее снаряды GLSDB и передать украинской армии. Предполагалось, что в распоряжении ВСУ эти ракеты будут уже весной 2023 года. В феврале газета Politico писала, что процесс поставок будет завершен к концу 2023 года.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что поставки военной техники Вооруженным силам Украины абсолютно бессмысленны, пока в рядах ВСУ отсутствуют способные штабные офицеры. По его словам, грамотное руководство «не фигурирует в списках» обещанной поддержки, которая тем не менее составляет миллиарды долларов.

В свою очередь предприниматель Ким Дотком считает, что союзники обводят Украину вокруг пальца. По его словам, Евросоюз дает Киеву обещания, однако не выполняет их. Бизнесмен считает, что такое поведение европейских правительств связано с тем, что все заявления о помощи Украине носят исключительно символический характер.