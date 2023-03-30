В США решили отказаться от одного типа ракет Bloomberg: США откажутся от разработки гиперзвуковых ракет от Lockheed Martin Corp.

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Заместитель министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер заявил агентству Bloomberg, что Военно-воздушные силы США не будут продолжать производство гиперзвуковых ракет AGM-183A ARRW, разрабатываемых Lockheed Martin Corp. Он при этом добавил, что для сбора важных данных Пентагон не станет отказываться от двух дополнительных летных испытаний.

ВВС страны не намерены осуществлять разработки гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW. Несмотря на то, что будут проведены два дополнительных летных испытания для сбора важных данных, — сказал Хантер.

По информации издании, поводом для отказа от продолжения разработки могло стать испытание ARRW, в результате полета которой была потеряна связь с оружием. Американские военные считают более перспективной гиперзвуковую ударную крылатую ракету от компании Raytheon.

Ранее военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник рассказал, что американский БТР Stryker, который разрабатывался для патрулирования в Ираке и Афганистане, может опрокинуться от собственного выстрела. Он добавил, что техника способна передвигаться лишь по твердому грунту. По его словам, бронированные автомобили Cougar также обладают рядом недостатков, например, из-за ширины шин колеса вязнут в почве, а также броня пробивается из ручного противотанкового гранатомета.