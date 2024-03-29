В США решили отказаться от книжной обложки из человеческой кожи Гарвард снял переплет из человеческой кожи с библиотечной книги XIX века

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Библиотека Гарварда приняла решение снять с книги XIX века переплет, выполненный из человеческой кожи, сказано в заявлении на сайте американского университета. Речь идет о книге Des Destinées de L’Ame («Судьба душ») Арсена Уссе. Труд находился в коллекции Гарварда с 1934 года.

Отмечается, что первый владелец тома, французский врач Людовик Буланд (1839–1933) самостоятельно переплел книгу кожей, которую он снял с тела умершей пациентки психбольницы, где он работал. Исследование Гарварда подтвердило человеческое происхождение обложки. В публикации подчеркивается, что университет намерен выяснить, кому принадлежат останки, «чтобы определить окончательный вариант уважительного обращения» с ними.

Гарвардская библиотека признает прошлые неудачи в управлении книгой, которые еще больше объективизировали и поставили под угрозу достоинство человека, чьи останки были использованы для ее переплета. Мы приносим извинения тем, кто пострадал от этих действий, — сказано в публикации.

Ранее членам преступной группировки, которые крали человеческие органы из морга Гарвардской медицинской школы в Бостоне и торговали ими, вынесли обвинительное заключение. Среди обвиняемых 55-летний менеджер морга Седрик Лодж и его 63-летняя жена Дениз Лодж. Известно, что, кроме внутренних органов, продавали также головы, мозги, кожу и кости.