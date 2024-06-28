Верховный суд США решил, что органы прокуратуры предъявили ненадлежащие обвинения против нескольких сотен лиц, задержанных по делу о штурме Капитолия в 2021 году, информирует ТАСС. Вердикт высшей судебной инстанции был оглашен после голосования.
Согласно решению суда, компетентные органы не имели оснований для обвинения в отношении более чем 350 задержанных. Подозреваемым вменялось создание препятствий проведению официальных государственных процедур. Событие произошло 6 января 2021 года.
Решение Верховного суда основывалось на шести против трех голосах. Вердикт свидетельствует о возможности благоприятного развития событий для экс-президента США Дональда Трампа в деле о штурме Капитолия.
Бывший глава страны ранее заявил, что действующий американский лидер Джо Байден не выйдет из президентской гонки. По его словам, политик оставит за собой номинацию по итогам дебатов. Экс-президент США добавил, «никто другой не справился бы лучше», чем Байден.
Джо Байден ранее опозорился в ходе дебатов с Дональдом Трампом. Президент США попал на видео, где он запинается, хрипит и очень тихо говорит. Байден также стоял с приоткрытым ртом во время дебатов.