В США решилась судьба задержанных после штурма Капитолия в 2021 году Верховный суд США защитил несколько сотен задержанных после штурма Капитолия

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Верховный суд США решил, что органы прокуратуры предъявили ненадлежащие обвинения против нескольких сотен лиц, задержанных по делу о штурме Капитолия в 2021 году, информирует ТАСС. Вердикт высшей судебной инстанции был оглашен после голосования.

Согласно решению суда, компетентные органы не имели оснований для обвинения в отношении более чем 350 задержанных. Подозреваемым вменялось создание препятствий проведению официальных государственных процедур. Событие произошло 6 января 2021 года.

Решение Верховного суда основывалось на шести против трех голосах. Вердикт свидетельствует о возможности благоприятного развития событий для экс-президента США Дональда Трампа в деле о штурме Капитолия.

Бывший глава страны ранее заявил, что действующий американский лидер Джо Байден не выйдет из президентской гонки. По его словам, политик оставит за собой номинацию по итогам дебатов. Экс-президент США добавил, «никто другой не справился бы лучше», чем Байден.

Джо Байден ранее опозорился в ходе дебатов с Дональдом Трампом. Президент США попал на видео, где он запинается, хрипит и очень тихо говорит. Байден также стоял с приоткрытым ртом во время дебатов.