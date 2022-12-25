В США рекордно снизилась добыча газа из-за зимнего шторма Bloomberg: в США рекордно снизилась добыча природного газа из-за зимнего шторма

Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Бостон, США

Зимний шторм в США вызвал рекордное снижение добычи природного газа. Только 23 декабря показатель добычи упал почти на 2,8 млн кубических метров, что стало рекордом за более чем десятилетие, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что при этом был установлен и другой рекорд — спрос на газ внутри США превысил максимальные показатели за почти четыре года.

Жертвами зимнего шторма в США стали не менее 15 человек. Из-за резкого похолодания, снегопадов, сильного ветра и гололедицы фиксировались массовые ДТП, обрывы ЛЭП и задержки в вылетах самолетов.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики США разрешило энергетикам в штате Техас отступить от экологических нормативов ради увеличения производства. Перебои начались в результате зимнего шторма, из-за которого в штате объявили режим чрезвычайной ситуации.