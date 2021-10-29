В США регулятор FDA разрешил применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

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Американский регулятор FDA разрешил применение вакцины от коронавируса производства компании Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По данным регулятора, в означенной возрастной группе иммунная реакция детей соответствовала той, котору. демонстрировали лица 16-25 лет. Эффективность вакцины составила 90,7%. В исследовании участвовали более 3 тысяч детей 5-11 лет.

В настоящее время ожидается формальное согласие в применении вакцины со стороны другого американского регулятора CDC. После получения разрешения в США начнётся вакцинация детей.

Ранее экспертная комиссия FDA пришла к выводу, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски.