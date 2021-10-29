В США регулятор FDA разрешил применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

Американский регулятор FDA разрешил применение вакцины от коронавируса производства компании Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет. Об этом говорится в заявлении ведомства.
По данным регулятора, в означенной возрастной группе иммунная реакция детей
В настоящее время ожидается формальное согласие в применении вакцины со стороны другого американского регулятора CDC. После получения разрешения в США начнётся вакцинация детей.
Ранее экспертная комиссия FDA пришла к выводу, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски.