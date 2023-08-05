В США развеяли западный миф о Путине Time: африканцы с российскими флагами опровергли миф Запада о том, что Путин стал «изгоем»

Фото: Kremlin Pool

Отношения между Россией и Африкой опровергают миф о том, что президент РФ Владимир Путин стал «изгоем во всем мире» и у него не осталось союзников, написало американское издание Time. По словам авторов статьи, в США и Европе встревожились из-за жителей Нигера, которые выходят на улицы с транспарантами в поддержку Путина и размахивают российскими флагами.

Нигер был последним прозападным оплотом в зоне, которую называют «африканским поясом переворотов». Эти кадры резко контрастируют с теми заявлениями, которыми кормят западную публику, — а ей очень часто говорят, что Владимир Путин стал «изгоем во всем мире, — говорится в материале.

Издание отметило, что на протяжении многих лет Москва сохраняет сильное дипломатическое присутствие в Африке и имеет там большое влияние. К примеру, доля импорта российского вооружения на континент составляет 40% с 2018 года.

Поддерживать прочную позицию в Африке помогают и поставки продовольствия. Обозреватели считают, что Китаю и другим странам «еще далеко» до продовольственных успехов России. В заключении журналисты написали, что западным странам необходимо изменить свою позицию, так как она приводит к сближению африканского континента с Москвой и укреплению «безграничной дружбы» с Пекином.

Недавно стало известно, что в Нигере президент Мохамед Базум остался без доступа к воде. Кроме того, его лишили телефонной связи, сообщила посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане.