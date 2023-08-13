В США развенчали миф о России Экс-аналитик Джонсон: в ЦРУ до сих пор говорят о планах России возродить СССР

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Руководство ЦРУ США продолжает придерживаться мифа о том, что Москва стремится возродить СССР, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-сотрудник спецслужбы Ларри Джонсон. По его словам, американская разведка заблуждается относительно целей России на Украине.

Они продолжают твердить эту ложь, что Россия пытается воссоздать Советский Союз. Они все еще говорят эту чепуху, — сказал Джонсон.

Он также добавил, что считает ошибочной политику Вашингтона, направленную на ослабление России.

Предположение о том, что руководство России хочет возродить СССР, ранее высказал госсекретарь США Энтони Блинкен. До этого аналогичное заявление сделала его заместитель Виктория Нуланд. По ее мнению, российский лидер Владимир Путин таким образом хочет войти в историю.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что реставрация Советского Союза невозможна, а также подчеркнула, что у Москвы нет «имперских амбиций». Сенатор добавила, что Россия хочет жить в мире, согласии, любви и дружбе с соседями, братьями всех союзных государств.