В США разрешили проводить терапию на основе «генетических ножниц» FDA одобрило первую терапию на основе системы редактирования генов

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FBA) одобрило терапию на основе «генетических ножниц», сообщается на сайте ведомства. Она предполагает редактирование генов, провоцирующих развитие какого-либо заболевания. В данном случае речь идет о серповидоклеточной анемии, от которой в США страдают около 100 тысяч человек.

Генная терапия обещает обеспечить более целенаправленное и эффективное лечение, особенно для людей с редкими заболеваниями, для которых текущие возможности лечения ограничены, — говорится в сообщении управления.

Серповидоклеточная анемия представляет собой заболевание, в результате которого белок крови, гемоглобин, приобретает аномальное строение. Патология является наследственной.

Ранее сообщалось, что ученые Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) совместно с коллегами из ТПУ впервые в истории доказали, что наночастицы могут захватываться клетками нейронов в обонятельных луковицах носа. Это открытие является прорывом в области управления работой мозга. В учреждении объяснили, что движением захваченных частиц можно управлять с помощью переменного магнитного поля, что позволит доставлять их в нужные отделы головного мозга и влиять на его работу.