В США разрешили операции с частью подсанкционных компаний из России В США разрешили операции с частью российских компаний в сфере гражданской авиации

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Власти США разрешили операции с некоторыми российскими компаниями, которые попали под санкции после начала спецоперации на Украине. Решение было принято для обеспечения безопасности гражданской авиации, сообщает американский Минфин. В список исключений попали, в частности, Объединенная авиастроительная корпорация, Российская авиастроительная корпорация «Иркут», Авиационный комплекс имени Ильюшина, а также Таганрогский авиационный научно-технический комплекса имени Бериева.

В интересах обеспечения безопасности гражданской авиации разрешены все необходимые для обеспечения поставок, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг операции с ранее попавшими под санкционные ограничения компаниями, — говорится в документе.

Минфин США уточняет, что работа в обход ограничений возможна в случае, если борт зарегистрирован не в РФ. Кроме того, необходимо, чтобы товары, технологии или услуги использовались только в интересах гражданской авиации.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон намерен ввести санкции в отношении «транснациональной сети», приобретающей технологии для российского военно-промышленного комплекса. По ее словам, в новый санкционный список попадут 14 физических и 28 юридических лиц.