В США разрешили использовать первый тест на коронавирус в домашних условиях

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование первого теста для самостоятельного выявления COVID-19 в домашних условиях.
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Воспользоваться им могут граждане старше 14 лет. Для этого необходимо сделать забор материала из носовой полости. Пока тест можно получить только по предписанию врача.
Ранее американский предприниматель Илон Маск усомнился в эффективности ПЦР-тестирования. Он в один день сдал четыре теста на коронавирус, и только два из них оказались отрицательными, писал NEWS.ru.