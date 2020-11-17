В США разрешили использовать первый тест на коронавирус в домашних условиях

https://static.news.ru/photo/7da48d04-2968-11eb-89c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование первого теста для самостоятельного выявления COVID-19 в домашних условиях.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на FDA, речь идёт об универсальном наборе для одноразового использования Lucira COVID-19. Это молекулярный тест для обнаружения нового коронавируса SARS-CoV-2, показывающий результат в течение получаса.

Воспользоваться им могут граждане старше 14 лет. Для этого необходимо сделать забор материала из носовой полости. Пока тест можно получить только по предписанию врача.

Ранее американский предприниматель Илон Маск усомнился в эффективности ПЦР-тестирования. Он в один день сдал четыре теста на коронавирус, и только два из них оказались отрицательными, писал NEWS.ru.