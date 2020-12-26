В США разработали законопроект для выявления шпионов в конгрессе

https://static.news.ru/photo/0bee7740-480f-11eb-8b20-fa163e074e61_660.jpg Фото: aoc.gov

Группа конгрессменов США разработала законопроект, направленный на усиление защиты Конгресса США от шпионажа со стороны сотрудников китайской разведки.

Авторами законопроекта выступили трое республиканцев: Грег Мёрфи, Джим Бэнкс и Ральф Абрахам. Они предлагают ужесточить проверки новых сотрудников конгресса и стажёров, работающих в здании Капитолия в Вашингтоне, пишет RT.

Документ обяжет приставов Палаты представителей и сената консультироваться с Управлением директора национальной разведки, Госдепартаментом и ФБР для создания на межведомственной основе плана проверки биографических данных, позволяющего с большей точностью выявлять наличие связей с Коммунистической партией Китая, — говорится в сообщении.

Если законопроект будет одобрен, все члены и сотрудники Конгресса США должны будут пройти соответствующие проверки на предмет связи с иностранными спецслужбами.

Теперь, когда нам известно, что китайцам удалось проникнуть в залы конгресса, нам следует действовать ответственно и принять соответствующие меры, — заявил конгрессмен Грег Мёрфи.

С подобной инициативой конгрессмены выступили после того, как в СМИ появились сообщения, что в 2014 году на работу в Конгресс США смогла устроиться женщина, которая в дальнейшем оказалась агентом спецслужб КНР.

В июне NEWS.ru писал, что власти США потребовали от Китая резко сократить численность дипмиссий на территории Соединённых Штатов. Таким образом американские власти хотят снизить нагрузку на контрразведку ФБР, так как в течение последних месяцев служба выделила около двух тысяч агентов на поиск шпионов КНР и их посредников.