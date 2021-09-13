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В США разработали программу «поддержки демократии» для борьбы с Россией

12:27, 14 сентября 2021
В США разработали программу «поддержки демократии» для борьбы с Россией Фото: pixabay.com
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Агентство США по международному развитию разработало программу для «поддержки демократии» в Европе, одним из основных пунктов которой является борьба с влиянием России в регионе. Об этом сообщает Russia Today.

По имеющимся данным, проект направлен на поддержку стран Центральной и Восточной Европы, а именно — Болгарии, Венгрии, Чехии, Польши, Словакии, Румынии, Словении и Хорватии.

Ключевой упор будет сделан на развитие Научно-производственных объединений, а также структур гражданского общества и СМИ, которые должны будут определять курс Европы «на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям». Особое внимание уделят сопротивлению России и «злонамеренному влиянию Кремля». На реализацию соответствующих проектов Агентство США по международному развитию уже запросило у Белого дома $2,8 млрд.

Ранее власти США заявили о намерении создать специальную группу по борьбе с Россией в киберпространстве, она должна противодействовать возможному вмешательству Москвы в американские выборы.

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