В США разочаровались итогами переговоров Сербии и Косово с Боррелем Госдеп США разочаровался итогами переговоров Сербии и Косово с Боррелем

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США оказались разочарованы итогами переговоров Сербии и Косово с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем по урегулированию напряженности со стороны Приштины. Об этом говорится в заявлении американского годепартамента. Переговоры прошли 21 ноября в Брюсселе на фоне обострения ситуации в Косово.

США разочарованы тем, что лидеры Косово и Сербии сегодня не смогли договориться с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем о разрешении текущего кризиса в Косово, — сказано в заявлении.

По итогам встреч в Брюсселе президент Сербии Александр Вучич сообщил, что переговоры по отсрочке спорных мер косовоалбанских властей не дали результатов и ожидается «нелегкий предстоящий период».

Госдеп США призвал стороны принять меры по снижению напряженности и уступкам с обеих сторон для достижения «справедливого компромисса».

Мы присоединяемся к ЕС в призыве к Косово незамедлительно отложить любые запланированные меры, которые могут привести к эскалации напряженности, включая введение штрафов для транспортных средств, — отметили в американском ведомстве.

20 ноября Вучич предположил, что Приштина не станет отменять решение о штрафах за сербские номера, вследствие чего произойдет резкое обострение ситуации в Косово и Метохии. Он опасался, что в случае столкновений между Белградом и Приштиной в регионе начнется «настоящий ад».

9 сентября сербский лидер заявил, что признания Косово не будет. До этого зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово — это Сербия. Согласно выводам дипломата, Косово и Сербия — «это Европа».