Пандемия коронавируса COVID-19 поставила весь бизнес, связанный с продажей товаров или сферой услуг, в крайне затруднительное положение. Закрытие ресторанов и магазинов бьёт не только по их владельцам, но и по производителям, которые теперь пытаются реализовать свою продукцию, в том числе алкогольную, онлайн. В России, по официальным данным, продажа спиртных напитков увеличилась на 20%, но речь идёт в основном о розничных сетях. А рынок алкоголя в США демонстрирует существенный рост благодаря заказам через Интернет.

Как отмечает Forbes, исторически сложилось так, что алкогольный бизнес — один из наиболее устойчивых к кризисам в США. Издание ссылается на Дэвида Озго, старшего вице-президента по экономическому и стратегическому анализу в Совете по дистиллированным спиртным напиткам США (DISCUS), по словам которого, во время экономических спадов общее потребление алкогольных напитков меняется незначительно, с той лишь разницей, что растут, как правило, продажи пива и вина. При этом крепкие напитки пользуются меньшим спросом. Закономерно также, что наиболее популярны массовые, а не премиальные продукты, поскольку население всё же стеснено в средствах. Но тотального отказа от алкоголя не наблюдается.

Эту точку зрения подтверждают и данные из США, где по мере распространения коронавируса COVID-19 были закрыты тысячи баров и магазинов. Продажа алкоголя в значительной степени перешла в онлайн-режим, и, судя по имеющейся информации, производители если даже и понесут убытки, то незначительные. По данным американской компании Republic National Distributing Company (RNDC), продажи спиртных напитков в общей сложности выросли примерно на 50% к концу марта (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом прослеживается чёткая тенденция — потребители выбирают бутылки больших объёмов: от 0,75 л и выше.

Xinhua/Liu Jie/Global Look Press

Разумеется, значительный вклад в имеющиеся показатели внесли именно заказы через Интернет. Как сообщает ресурс Market Watch со ссылкой на несколько источников, онлайн-продажи алкогольных напитков выросли более чем на 240%. Так, платформа Drizly, являющаяся одним из крупнейших онлайн-продавцов алкоголя в США и Канаде, продемонстрировала рост спроса в 300%. Наибольший прогресс при этом показала текила (75%), что говорит о её перспективах в Соединённых Штатах. И без того популярный среди американцев, этот напиток, производящийся в основном в Мексике, сейчас поставляется в США неравномерно в связи с введёнными ограничительными мерами.

За текилой в списке наиболее востребованных следуют джин, вино и пиво. Причём рост продаж последнего составляет лишь около 40%. Однако это не говорит о падении популярности данного напитка — просто пиво, в отличие от некоторых крепких, всё ещё без проблем можно купить в открытых магазинах и барах.

Впрочем, делать окончательные выводы о росте или спаде продаж алкоголя в США сложно, поскольку нет точных данных о том, сколько именно питейных заведений и магазинов, торгующих спиртным, было закрыто в стране. Некоторые из них оперативно перешли на онлайн-обслуживание, чтобы хоть частично компенсировать убытки от вынужденного простоя.

С начала пандемии растёт и число подписчиков онлайн-сервисов, продающих спиртные напитки. Так, например, на ресурс Winc в последний месяц добавляется в среднем не менее двух тысяч пользователей в день — это в 10 раз больше, чем до вспышки коронавируса в США.

Рост продаж алкоголя во время пандемии, режима самоизоляции или карантина имеет несколько вытекающих из этого причин.

Во-первых, сейчас в США, где уже более чем в 30 штатах введены серьёзные ограничения на передвижение, люди могут позволить себе спиртное. Они знают, что им не придётся садиться за руль (хотя законодательство отдельных регионов весьма либерально в этом смысле).

Во-вторых, вполне очевидно, что многие покупатели приобретают алкоголь не для сиюминутных нужд, а опасаясь возможного дефицита — примером может служить вышеупомянутый рост продаж текилы. Производства закрываются, продукции становится меньше, и цена на неё, следовательно, может в краткосрочной перспективе серьёзно вырасти.

И, наконец, никто не отменял банального желания выпить, когда с миром творится то, что мы наблюдаем сейчас. Хотя на этот счёт в Сети уже множество шуток и мемов, доли истины в них это не уменьшает.