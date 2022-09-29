США рассматривают все варианты ужесточения санкций против России Госдеп заявил, что США рассматривают все варианты ужесточения санкций против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

США рассматривают все варианты ужесточения санкций против России в связи с референдумами, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Однако сейчас, по его словам, заранее объявить о чем-то не получится, передает ТАСС.

Конечно же, все варианты действий рассматриваются в том, что касается создания издержек для России в ответ на жестокости и продолжающееся вторжение на Украину, а также, конечно, в связи с недавними сообщениями о фальшивых референдумах и усилиях, направленных на присоединение [территорий]. Мне в данный момент не о чем заранее объявить, — сказал Пател.

Ранее США ввели санкции против 44 физлиц, причастных к осуществлению и проведению спецоперации на Украине, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Под санкции в том числе попала его супруга Медни Кадырова, а также его дочери Айшат, Карина и Табарик. Рестрикции также были наложены на 32 юридических лица.

Помимо этого, под санкции также попал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, а также член ВГА Запорожья Владимир Рогов.

В рамках нового пакета санкций Минфин ввел запрет компаниям и физлицам США на экспорт, реэкспорт, продажу и поставки услуг по квантовым вычислениям компаниям из РФ.

В июле Евросоюз ввел новые санкции в отношении 57 физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актеры Владимир Машков, Сергей Безруков и другие.