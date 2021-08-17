В США расследуют находку останков тела в летевшем из Кабула самолёте

Расследование возможной гибели людей при взлёте американского транспортного самолёта в аэропорту Кабула проводят Военно-воздушные силы США после обнаружения человеческих останков в нише шасси. Об этом говорится в заявлении ВВС.

Ранее сообщалось, что в Кабуле несколько человек зацепились за шасси самолёта и разбились при попытке улететь из Афганистана. По словам очевидцев, тела мужчин упали на жилые дома. По другой информации, людей просто скидывали из салона самолёта.

Управление специальных расследований ВВС рассматривает всю доступную информацию касательно самолёта С-17, который вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 15 августа, и гибели людей, — говорится в сообщении американских ВВС.

Следствию предстоит изучить видеоролики, отобразившие момент падения людей из самолёта, публикации в СМИ и человеческие останки, которые были обнаружены в нише шасси военно-транспортного самолёта по его приземлении на авиабазе в Катаре.

Ранее в Пентагоне не подтверждали сообщения о гибели людей в результате инцидента с самолётом в Кабуле.