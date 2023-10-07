Стало известно, когда США могут выделить Украине новую военную помощь Reuters: США выделят Украине новый пакет помощи на $200 млн

Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена объявит о выделении очередного пакета военной помощи Украине 11 октября. Руководство страны потратит на него $200 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В агентстве не уточнили, что именно включит в себя пакет, но отметили, что о нем расскажут подробнее на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе в следующую среду. Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон может выделить еще $7 млрд на помощь Киеву при содействии конгресса. Если же этих средств не хватит, то администрация обратится к другим программам, однако пока что такой необходимости нет.

Джо Байден 1 октября подписал закон о бюджете правительства, в котором не учитывается поддержка Украины. После этого он заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев при любых обстоятельствах. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что новые пакеты помощи будут поставляться каждые две недели.

Ранее отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил, что для ВСУ отсутствие поддержки со стороны американских союзников закончится катастрофой. По его словам, Украина полностью зависит от США и не может проводить контрнаступление, опираясь лишь на свои силы.