В США рассказали, сколько займет обучение пилотов ВСУ управлению F-16 Пентагон: обучение украинских пилотов на F-16 в США займет пять-девять месяцев

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Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в США займет от пяти до девяти месяцев, передает ТАСС слова пресс-секретаря Министерства обороны США Патрика Райдера. По его словам, многое зависит от индивидуального уровня подготовки каждого военнослужащего.

По нашим расчетам, [сроки] завершения обучения будут зависеть от индивидуальных навыков самих пилотов. Но мы можем предположить, что им потребуется от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить обучение, — сказал он.

Он подчеркнул, что обучение украинских военнослужащих продолжается и на военной базе в Графенвере в Баварии. В подробности представитель Пентагона вдаваться не стал.

Ранее стало известно, что украинские пилоты в США приступили к тренировкам по управлению истребителями F-16 на авиационной базе в штате Аризона. Прежде чем приступить к реальному управлению самолетами, украинцев обучили базовым навыкам пилотирования на симуляторах и в аудиториях. Небольшая группа пилотов ВСУ прибыла в США в прошлом месяце для прохождения курса английского языка на базе ВВС в Техасе, после обучения военные прошли экзаменовку, а затем отправились в Аризону.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что украинские военнослужащие начнут использовать истребители F-16 в зоне боевых действий не раньше весны 2024 года. По его словам, именно весной страны Запада передадут Киеву боевые самолеты. Глава Пентагона подчеркнул, что некоторые американские специалисты уже приступили к переобучению украинских летчиков и техников наряду с инструкторами из Дании и Нидерландов.