В США рассказали, сколько территорий потеряет Украина после поражения ВСУ Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет 50% территорий после поражения ВСУ

Фото: МО Украины

После поражения ВСУ Украина может потерять половину своих территорий, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted. По его словам, у украинской армии закончились резервы солдат и боеприпасов. Он отметил, что кто-то из приближенных украинского президента Владимира Зеленского должен убедить его завершить боевые действия.

Реальность такова, что украинская армия находится на грани коллапса. <...> Надеюсь, у них (приближенных Зеленского. — NEWS.ru) хватит честности сказать Зеленскому, что если он будет продолжать эту борьбу, то 20% потерянных им территорий вполне могут превратиться в 40 или 50, — сказал Риттер.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что смена позиции украинцев по отношению к специальной военной операции связана с тем, что они потеряли надежду на победу. Он считает, что все больше жителей Украины начинают понимать, что солдаты ВСУ воюют «за Европу, США, Зеленского и его окружение». При этом украинские СМИ перестали справляться с задачей по формированию общественного мнения, отмечает эксперт.

Агентство Bloomberg до этого сообщило, что все больше украинцев поддерживают идею о переговорах с Россией. При этом значительная часть граждан республики готова к территориальным уступкам. Цеков подчеркнул, что России не нужны никакие уступки, так как она возвращает территории, за которые «предки отдали сотни миллионов жизней».