В США рассказали, с кем им придется согласовывать морские границы Госдеп: расширение шельфа США в Арктике не нарушает границ России

Фото: US Navy/Navy Media Content Operations/Global Look Press

В Госдепартаменте США заявили, что определенные Вашингтоном границы расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией. При этом в ведомстве не исключили, что новые конфигурации потребуют согласования с Канадой и Японией.

Расширенный континентальный шельф США частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии. <...> В других районах США уже установили границы расширенного континентального шельфа с соседями, включая Кубу, Мексику и Россию, — говорится в пояснительном материале.

Ранее сегодня, 24 декабря, США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Отмечается, что к территории государства добавился миллион квадратных километров. Власти заверили, что развитие «затрагивает географию, а не ресурсы».

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что США хочется, чтобы Северный морской путь принадлежал им, потому что в Вашингтоне понимают, что теряют контроль над Арктикой. По его словам, Россия и Китай сами определят, куда идти и в каком направлении. Военный эксперт отметил, что Северный морской путь является перспективным маршрутом, который выгоден обеим странам.