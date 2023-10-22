В США рассказали про стремительно падающую популярность Зеленского Американская журналистка Моррис: популярность Зеленского испарилась за неделю

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на то, что западные политики и журналисты стали меньше уделять ему внимания, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире YouTube-канала Redacted. Она рассказала про обиду украинского президента и подчеркнула, что тот удивлен, «почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше». Журналистка отметила, что популярность лидера Украины на Западе растворилась за неделю.

Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше? Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара», — считает Моррис.

По ее словам, в ответ на невозможность привлекать внимание западной прессы, Зеленский идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, обвиняет Россию в обострении палестино-израильского конфликта, к которому Москва не имеет никакого отношения.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина была нужна американским властям лишь как инструмент нападения на Россию. По его словам, такая политика США привела к гуманитарной катастрофе для украинского народа и Киев не сможет оказывать сопротивление без западной помощи. Если поддержку прекратят США, то и другие члены НАТО поступят аналогичным образом, констатировал экс-представитель оборонного ведомства.