В США рассказали, помогает ли Китай России летальным вооружением Белый дом: США не видят признаков, что Пекин помогает Москве летальным оружием

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Джон Кирби

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят признаков оказания Китаем помощи России летальным вооружением. При этом исключать подобные намерения со стороны Пекина он не стал, сообщает РИА Новости.

Мы не думаем, что они (Китай. — NEWS.ru) исключают подобное, но мы и не видим признаков движения в том направлении, признаков того, что они готовятся передать летальное вооружение, — подчеркнул Кирби.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее предупредил Китай о последствиях за решение помочь Москве оружием. В ответ представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что Белому дому стоит отказаться от распространения дезинформации и попыток переложить ответственность на других, поскольку именно Вашингтон, а не Пекин постоянно отправляет вооружения на поле боя.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США фактически стали стороной конфликта на Украине. Он пояснил, что Вашингтон передавал свои разведданные Киеву, помогал планировать наступательные мероприятия и направлял вооружения ВСУ.