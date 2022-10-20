В США рассказали, почему россияне поддерживают Путина Экс-постпред США при НАТО Хантер: Запад должен проявить должное уважение к народу России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что россияне поддерживают президента страны Владимира Путина из-за негативного отношения со стороны Запада. К народу России следует проявить «должное уважение», отметил он в статье, опубликованной Washington Post.

Чтобы понять, почему большая часть российского общества поддерживает Путина, необходимо увидеть, как США и НАТО относились к месту России в Европе на протяжении более 20 лет, — считает бывший постпред.

Он указал на то, что желание Запада «наказать» Москву после распада Советского Союза «разожгло национальное недовольство».

Хантер также напомнил о некоторых действиях Вашингтона, которые были направлены против Москвы. В том числе он назвал намерение НАТО расшириться за счет Украины и Грузии. По его мнению, России следует предоставить «достойное место в мире».

Ранее были обнародованы результаты опроса фонда «Общественное мнение». Согласно им большинство россиян (75%) убеждены, что Владимир Путин хорошо справляется со своей работой президента. Такой же процент (75%) граждан ответили, что доверяют ему.