В США рассказали, почему не хотят воевать с Россией

Россия в настоящее время представляет угрозу для США, поскольку страна модернизирует свои ядерные арсеналы. В этой связи Штаты постараются исключить вероятность войны, поскольку подобный конфликт поставит под угрозу всю планету. Об этом заявил заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен в подкасте для Института Брукингса.

По мнению Хайтена, в настоящее время растущие угрозы для США представляют Россия и Китай.

Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет, — заявил генерал.

Хайтен подчеркнул, что для США основным стратегическим достижением является исключение возможности войны с этими странами, так как подобный конфликт рискует перерасти в ядерный — и это станет катастрофой как для вовлечённых в него стран, так и для всей планеты.

При этом генерал призвал США также двигаться быстрее в плане бюрократических процедур для модернизации собственного оружия.

Ранее ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к ядерному оружию. Как выяснилось, 83% граждан считают, что Россия нуждается в ядерном оружии, при этом 31% из тех, кто придерживается такой позиции, уверены, что оно позволяет защитить страну при нападении.