В США рассказали, почему НАТО не отправляет войска на Украину Джонсон: НАТО боится отправлять войска на Украину из-за риска больших потерь

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Страны НАТО не отправляют сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российской армии, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру. По его словам, Запад недооценивает решительность россиян в отношении защиты своей страны от любых внешних угроз.

Украина проиграла решительно и со всем, что могла ей предложить НАТО, кроме войск. И НАТО не могла отправить войска по нескольким причинам, одна из которых заключалась в том, что мобилизация заняла бы слишком много времени, но, кроме того, как только они окажутся на поле боя, их уничтожат, и в огромных количествах, а ни у кого в Европе и США нет смелости нести такие потери, — утверждает эксперт.

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Североатлантического альянса Александер Зольфранк заявил, что бюрократическая волокита препятствует передвижению войск НАТО по Европе и эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией. По его словам, для решения этой проблемы необходимо создать «военный Шенген».

На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления о «военном Шенгене» для Североатлантического альянса только нагнетают напряженность в Европе. Он напомнил, что в НАТО всегда считали Москву противником, поэтому Альянс движется со своей военной инфраструктурой к границе РФ.