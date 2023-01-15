В США рассказали, почему американцы не доверяют властям Спикер конгресса США Маккарти объяснил, почему американцы не доверяют властям

Фото: Cliff Owen/CNP/Global Look Press

Кевин Маккарти

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что американцы не доверяют правительству из-за лицемерия и несправедливости Белого дома, в частности это касается дел с секретными документами. По его словам, материалы, найденные у экс-президента Дональда Трампа, были обнародованы, но этого не случилось в ситуации с нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом, сообщает РИА Новости.

Все видели документы, найденные у бывшего президента Трампа. Они были обнародованы. Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью. Вот почему Америка не доверяет своему правительству, — подчеркнул Маккарти.

На этой неделе у Джо Байдена были найдены секретные документы, которые относятся к периоду его работы в Белом доме в качестве вице-президента при Бараке Обаме. Он занимал этот пост с 2009 по 2017 год.

Ранее министерство юстиции США закрыло представителям Республиканской партии в конгрессе доступ к информации для собственного расследования ситуации об обнаружении секретных документов, связанных с Джо Байденом. Об этом рассказала член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она назвала подобные действия Минюста «поразительными».