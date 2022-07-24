В США назвали проблему, которая может разрушить американскую армию TAC: ВС США столкнулись с острой нехваткой рекрутов из-за отказа американцев служить

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Вооруженные силы США столкнулись с недобором призывников, считает обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг. Такая ситуация может привести к тому, что американским властями необходимо будет либо сокращать численность армии, либо вводить всеобщий воинский обязательный призыв. Автор публикации подчеркнул, что последний вариант вызовет протест в обществе.

Нехватка новобранцев — последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана. Они привели к разрушению имиджа института, который вынужден теперь бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации, — говорится в статье.

Вооруженные силы США в текущем году будут укомплектованы только на 75% от штатной численности, и эта тенденция будет усугубляться, следует из ставшего достоянием общественности отчета Пентагона. В документе перечисляется длинный список причин, по которым это происходит, но вывод делается один: американская армия быстро теряет привлекательность в глазах потенциальных военнослужащих.