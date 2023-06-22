В США назвали реальной угрозу убийства Трампа Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Трамп подвергается высокому риску стать жертвой убийства

Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп

Сегодня элиты в США готовы сделать все, чтобы не допустить победы миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, вплоть до его физического устранения, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. Как пишет «ПолитРоссия», экс-чиновник рассказал, что Трамп, занимавший пост президента США в 2017–2021 годах, стал объектом преследований элит сразу же после того, как вступил в должность.

Поскольку Трамп неприемлем для военного комплекса США и правящего истеблишмента, он подвергается высокому риску стать жертвой убийства, — высказал мнение Робертс.

Он напомнил, что фраза о намерении нормализовать отношения с Россией, которую Дональд Трамп произнес в своей инаугурационной речи в 2017 году, моментально сделала его врагом американского истеблишмента, и с тех пор его не оставляют в покое.

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Он мгновенно стал врагом ЦРУ и служб безопасности, заявив о своем намерении нормализовать отношения с Россией. Директор ЦРУ Джон Бреннан немедленно объявил Трампа «предателем Америки». Почему? Потому что нормализовать отношения с Россией означало устранить врага, который оправдывает огромный бюджет и мощь военно-охранного комплекса, — объяснил Робертс.

По его мнению, даже если Трампу удастся сохранить жизнь, его противники из Демократической партии все равно подтасуют результаты выборов, так как при честном голосовании республиканец Трамп победил бы действующего президента, демократа Джо Байдена с огромным перевесом, возможно, самым большим в американской истории.

Ранее Пол Крейг Робертс заявлял, что безрассудная политика Вашингтона сделала неизбежной ядерную войну между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, к ядерному конфликту ведет намерение США «уничтожить препятствие в виде России» на пути к мировой гегемонии.