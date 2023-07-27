В США рассказали об ударе российского «Ланцета» по системе ПВО Украины The Drive: беспилотник «Ланцет» уничтожил пункт управления украинской системой ПВО

Фото: MBDA Missile Systems

ЗРК «Аспид»

Российский беспилотник «Ланцет» нанес «значительный удар» по украинской системе противовоздушной обороны (ПВО) Skyguard, которая использует ракеты Aspide, пишет The Drive. По данным издания, атака дрона-камикадзе в районе села Музыковка Белозерского района Херсонской области полностью лишила ВСУ пункта управления системы ПВО, полученной от Испании.

В публикации утверждается, что в связке с «Ланцетом» работал разведывательный беспилотник. В показанных российской стороной кадрах, как пишет издание, заметны две близко расположенные друг к другу машины системы ПВО — пусковая и транспортно-заряжающая, а также человек рядом с ним.

После того, как беспилотник обнаруживает группу военнослужащих, идущих по тропинке к краю поля, он точно определяет пункт управления, расположенный в другой части поля, — поясняется в публикации.

Затем, пишет The Drive, видны кадры, снятые с «Ланцета», который несется к пункту управления. Изображение пропадает непосредственно перед моментом удара.

Видео, снятое с другого беспилотника, снимающего сцену сверху, подтверждает, что дрон-камикадзе попал прямо в цель, — указывается в статье.

Ее автор подчеркивает, что потеря пункта управления системой ПВО тем значительна для ВСУ, что Украине передали только малое количество систем, использующих ракеты Aspide.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что беспилотники существенно изменили ход боевых действий во время специальной военной операции на Украине. По его словам, ВС РФ нужен новый завод по производству дронов, который позволит военным добиваться хороших результатов на поле боя.