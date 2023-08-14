В США рассказали об участи Зеленского Политик Барака: Зеленского скоро сделают козлом отпущения из-за разгрома ВСУ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

США планируют сделать из президента Украины Владимира Зеленского козла отпущения, заявил в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака. По его мнению, такая участь ждет украинского лидера из-за неудач контрнаступления.

И после того, как Зеленский пожертвовал сотнями тысяч своих людей для продвижения геостратегических интересов США, он, как и предсказывалось, станет козлом отпущения, поскольку Америка пытается выбраться из катастрофы, которую она создала в этой стране, — подчеркнул Барака.

Политик считает, что безнравственность действий Белого дома в отношении Киева невозможно передать словами. Запад развязал конфликт, которого никогда не должно было быть, ради попытки подорвать позиции России, напомнил он. Вместо этого США потерпели очередное поражение, отметил правозащитник.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что последние решения Владимира Зеленского указывают на то, что для него ситуация на передовой отходит на дальний план. Он предположил, что Киев готовят к переговорам и сделке, согласно которой будет сформирована новая, «усеченная Украина». Может быть, теперь, по планам Запада, фронт должен превратиться в госграницу, отметил военкор.