В США рассказали об упущенном шансе Киева на победу WP: Украина в отчаянии из-за упущенных шансов на победу в конфликте с Россией

Фото: МО Украины

Властям Украины тяжело скрывать чувство отчаяния на фоне конфликта с Россией, шанс на победу фактически упущен, написал обозреватель газеты The Washington Post Ишан Тарур. По его мнению, речь о наступательных действиях Киева уже не идет.

Сложно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти на Украине. США и их партнеры воздерживались от поставок на Украину западного вооружения в тот момент, когда они могли бы дать наибольший эффект, — написал он.

По словам Тарура, существует опасность дальнейшего сокращения поддержки Киева со стороны США в случае возвращения на пост президента страны Дональда Трампа. В связи с этим Вашингтон пытается в тесном сотрудничестве с властями Евросоюза успеть до истечения срока полномочий Джо Байдена принять новый долгосрочный план по поддержке Украины.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что у ВСУ остались только неприкосновенные запасы оружия, которого хватит максимум на месяц, если Запад прекратит поставки на Украину. По его словам, украинская армия находится в низкой степени боеготовности.

До этого стало известно, что в 2023 году западные страны существенно сократили военную помощь Украине по сравнению с 2022 годом. По информации аналитиков, только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Киевом по поставкам вооружения. Больше всего техники предоставила Польша — на конец 2023 года она передала украинской армии 264 танка.