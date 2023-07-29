В США рассказали об ошибке в отношении России Бывший советник Пентагона Макгрегор: США ошиблись в оценке РФ перед конфликтом на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединенные Штаты Америки ошиблись в оценке России перед тем, как решили ввязаться в конфликт на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls. По его словам, американские власти пропустили все то, что было сделано президентом РФ Владимиром Путиным за последние 20 лет.

США были неправы в отношении России, они не понимали, с чем имеют дело, думали, что Россия все еще отсталое хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах. США полностью пропустили все то, что было сделано Владимиром Путиным за последние 20 лет, — сказал он.

По словам Макгрегора Запад не понимал, что Россия смогла сохранить крупную военно-техническую базу для создания новейших видов военной техники. Также, добавил он, западные лидеры не осознавали, что население РФ поддерживает свое руководство. Все это, как считает бывший советник Пентагона, привело к новому «крестовому походу США».

Ранее Макгрегор заявил, что украинская армия начала разваливаться под натиском российских сил. По его словам, солдаты ВСУ делают все возможное, но несут большие потери. Полковник полагает, что ВСУ достигли критической отметки своих возможностей.