В США рассказали об опасности оправдания Трампа

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Помощник прокурора в американском штате Флорида Дэвид Каннади заявил, что республиканцы рискуют будущим своей партии, если вновь оправдают экс-президента Дональда Трампа. По его словам, избиратели, встревоженные доказательствами с суда по импичменту, на следующих выборах «накажут» республиканцев.

Процесс импичмента — это «звоночек», который нужен сейчас. Сенаторы, которые игнорируют доказательства и планируют поддержать Трампа, будут наказаны во время избирательного процесса, — отметил Каннади в беседе с РИА Новости.

Помощник прокурора считает, что ещё одно оправдание Трампа создаст опасный прецедент и новые президенты тоже будут вольны злоупотреблять властью. Также оправдательное решение позволит Трампу контролировать Республиканскую партию, подчеркнул Каннади.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп является проблемой для Республиканской партии, заявил известный американский социолог Джон Зогби. По его словам, она по-прежнему ему принадлежит. Зогби напомнил, что почти половина республиканцев считает «очень важным» сохранять лояльность Трампу, а 70% выступают против процесса по импичменту.