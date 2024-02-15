В США рассказали об опасности для ВПК Украины Подполковник ВС США Дэвис: Россия может уничтожить все военные заводы Украины

Фото: МО РФ

Российская армия имеет возможности уничтожить весь военно-промышленный комплекс Украины, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Он добавил, что из-за превосходства Москвы в производстве оружия выделять Киеву новый пакет помощи не имеет смысла.

У России есть стратегическая возможность через всю страну запустить ракеты и уничтожить большие заводы [на Украине], что она и делает на регулярной основе, — отметил он.

Российские силы утром в четверг, 15 февраля, нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в российском Минобороны. По данным ведомства, атаке подверглись объекты по производству и ремонту авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и снарядов.

7 февраля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производили безэкипажные катера, ракетные комплексы и боеприпасы, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, российские бойцы использовали высокоточное оружие и беспилотники.

23 января Вооруженные силы России с применением высокоточного оружия нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, российская армия уничтожила предприятия, на которых производились ракеты, взрывчатые вещества и боеприпасы.