В США рассказали об обвинениях Зеленского в адрес Залужного Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале наступления ВСУ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в провале контрнаступления, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, Залужный руководит ВСУ, но только временно.

Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении, — подчеркнул Джонсон.

Он считает, что решение властей Украины об ограничении допуска на передовую представителям мировых СМИ только подтверждает провал масштабного наступления ВСУ. В Киеве не хотят, чтобы журналисты увидели реальную картину происходящего на фронте.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия, на которую было потрачено много денег, в результате контрнаступления «растает». При этом, по его словам, НАТО не сможет соперничать с Россией, если вмешается в конфликт. Полковник добавил, что украинские военные в основном сдаются в плен из-за большого количества раненых, а командиры армии складывают оружие, желая сохранить жизнь солдатам.