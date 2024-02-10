В США рассказали о ярости Белого дома из-за доклада о памяти Байдена WSJ: доклад о памяти Байдена вызвал злость в Белом доме

Фото: Global Look Press

Джо Байден

В Белом доме разгневались из-за доклада спецпрокурора Роберта Хёра о хранении главой США Джо Байденом секретных документов, в которых говорится о проблемах с памятью президента, передает The Wall Street Journal. В документе звучит характеристика Байдена: «Пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью».

В Демократической партии опасаются, что такие сведения могут повлиять на предвыборную кампанию Байдена. При этом издание отмечает, что Байден сам раскритиковал доклад, выругавшись. Кроме того, в документе говорится, что во время общения со следователями президент не смог вспомнить, когда не стало его сына Бо.

Как, черт возьми, он посмел затрагивать эту тему? — заявил Байден на пресс-конференции.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что Джо Байден может даже не осознавать, что он жив. Он подчеркнул, что если американского лидера не привлекут к уголовному делу за хранение секретных документов дома, то тогда и его нельзя обвинять, иначе это можно будет воспринимать как избирательное преследование оппонента действующего президента страны.