В США рассказали о «ядерном подарке» от Нуланд Экс-агент ЦРУ Джиральди: Нуланд оставила «подарок» в виде угрозы ядерной войны

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд оставила после себя «подарок» в виде угрозы ядерной войны, заявил бывший агент Центрального разведывательного управления Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его мнению, Нуланд нельзя называть дипломатом.

Мы могли бы избежать угрозы ядерной войны, которая нависла над нами сегодня и которая в значительной степени была подарком от Нуланд, — сказал Джиральди.

Он подчеркнул, что Россия стремилась установить хорошие отношения с США и Европой. Однако этому воспрепятствовали Нуланд и работающие в Государственном департаменте люди, считает экс-агент ЦРУ.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик ранее заявил, что Нуланд является историческим врагом России. По его словам, ее отставка служит показателем того, что курс США «споткнулся о реалии» современного мира. Как отметил парламентарий, Нуланд запомнилась россиянам своей глубокой ненавистью к РФ.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь считает, что отставка Нуланд представляет собой признание провала антироссийского курса. Он заявил, что дипломата можно назвать «американской антимузой» Майдана 2014 года, следствием которого стал конфликт между Россией и Украиной.