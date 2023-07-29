В США рассказали о ядерном козыре России Полковник США в отставке Дэвис: ядерный арсенал позволит РФ сохранить все территории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки стран Запада вытеснить Москву с занятых территорий закончатся ничем из-за имеющегося у России арсенала ядерного оружия, заявил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис и статье для издания 19FortyFife. По его словам, США и ЕС должны «трезво понять» этот факт.

Если оставить в стороне желания, главный факт о России, который Запад должен трезво понять, — это простая и суровая реальность: Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерного оружия и является одним из крупнейших производителей энергии и сельскохозяйственной продукции. У них есть козыри, которые делают фактически невозможным мириться с прямым военным поражением, — заявил Дэвис.

Полковник выразил уверенность, что Запад недооценивает не только российскую армию, но и решимость президента РФ Владимира Путин защищать новые территории. Дэвис напомнил, что Москва не раз заявляла о готовности применить ядерное оружие только лишь в случае угрозы нападения на территорию России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии ядерной угрозы, исходящей от России. По его словам, страны Североатлантического альянса внимательно следят за действиями России и сохраняют бдительность.