В США рассказали о вызванной решением ОПЕК+ панике в Белом доме Fox News: решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вызвало панику в Белом доме

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Запад оказался шокирован решением ОПЕК+ сократить добычу нефти, в Белом доме оно вызвало панику, заявил ведущий Fox News Брайан Килмид. По его словам, в Вашингтоне тем временем отстаивают интересов демократов, а не США.

ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи, которое определенно будет означать, что еще больше ваших денег, заработанных упорным трудом, будет расходоваться на отопление вашего жилья и на более высокие цены на бензин для вашего транспорта. И в том, и другом нет ничего хорошего, — считает Килмид.

Телеведущий усомнился, что Белый дом располагает хоть какой-то реальной программой по выходу из сложившейся ситуации. При этом во времена президентства Дональда Трампа в стране в день добывали небывалые десять миллионов баррелей нефти, напомнил он.

По мнению Килмида, президент США Джо Байден в этом вопросе занимается отстаиванием интересов демократов, а не страны. Хозяин Белого дома даже нарушил свои обещания, решив обратиться за помощью к «враждебным» Ирану и Венесуэле. А можно было вместо этого бурить скважины и выдавать новые контракты на аренду нефтеносных участков, уверен телеведущий.

Ранее Джо Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии Бен Сальмана и российского президента Владимира Путина в росте цен на бензин в США. До этого в проблемах американцев хозяин Белого дома винил только Путина, но после решения ОПЕК+ снизить добычу нефти «виноватым» в проблемах американцев оказался и наследный принц Саудовской Аравии.