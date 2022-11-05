В США рассказали о «теневом правительстве», правящем Америкой American Thinker: США правит не Байден, а сети организаций Сороса

Фото: Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

США правит не Джо Байден в роли президента, а миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций, заявил обозреватель Брайан Каменкер. В статье для American Thinker он отметил, что на управление страной теневым правительством указывают действия хозяина Белого дома.

Журналист усомнился в том, что президент, забывающий имена и страдающий «явным слабоумием», мог сам подписать крайне радикальные указы, спровоцировавшие «разрушительную инфляцию», иммиграционный и энергетический кризисы.

Все указывает на причастность к этому сети организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий, — подчеркнул автор публикации.

Каменкер считает, что стать президентом Байдену помогли усилия, которые были масштабными и скоординированными, и которые направлялись на подрыв избирательного процесса в США.

Ранее автор портала American Thinker Андреа Уидбург назвала Джо Байдена «прогнившим, коррумпированным и недееспособным» и призвала к его отставке. Она заявила, что хозяин Белого дома, говоря в микрофон, лжет, выдумает факты из собственной жизни и несет чушь.