В США рассказали о «тайном плане» в отношении России

Фото: White House/Global Look Press

У США есть тайный план в отношении России, уверен политический обозреватель Скотт Хортон. Как он заявил на YouTube-канале Judging Freedom, план заключается в подготовке повстанческого движения.

План США состоял в поддержке повстанческого движения! Возможно, в западной части Украины или против российских сил на востоке, — сказал он.

Хортон напомним историю с Афганистаном, где советские войска увязли на несколько лет. В итоге СССР развалился, и тогда получилось удачно провести международные старты.

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра после разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Киев нуждается в большей военной помощи и большем количестве оружия. Министр подчеркнул, что его страна продолжит делать все для предоставления Украине того, «что ей необходимо для удержания позиций на поле боя».

США начали подготовку к конфликту на Украине примерно за полгода до начала российской спецоперации, заявил в интервью «Аргументам и фактам» секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, именно этим объясняется вывод американского военного контингента из Афганистана. При этом он напомнил заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не смог бы выделять значительные средства для помощи Киеву, если бы американские военные оставались в Афганистане.