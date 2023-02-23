В США рассказали о связи экстремизма и массовых убийств в стране

Фото: Zhang Jie/XinHua/Global Look Press

Буффало, 15 мая 2022 года

Число массовых убийств в США, связанных с экстремизмом, за последние 10 лет выросло как минимум в три раза по сравнению с любым 10-летним периодом с 1970-х годов, сообщает Associated Press со ссылкой на отчет Антидиффамационной лиги (ADL). Отмечается, что в 2022 году особенно большое количество подобных преступлений было связано с вопросами расовой принадлежности.

Мы не можем оставаться в стороне и принимать это как новую норму, — заявил вице-президент Центра по экстремизму Орен Сигал.

Все экстремистские убийства в 2022 году были связаны с правым экстремизмом, причем особенно большое количество — с «превосходством белых». Среди них — расистская массовая стрельба в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате которой погибли 10 темнокожих покупателей, и массовая стрельба с пятью жертвами в ночном клубе ЛГБТ в Колорадо-Спрингс, говорится в отчете ADL.

Кроме того, согласно статистике, каждое десятилетие в период с 1970-х по 2000-е годы происходило от двух до семи массовых убийств, которые были связаны с экстремизмом, однако в 2010-х годах это число резко возросло до 21. Кроме того, с 2010 по 2020 год в результате массовых убийств, связанных с экстремизмом, погибло 164 человека, что в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.

Ранее калифорнийский Центр изучения ненависти и экстремизма (CSHE) сообщил, что 2022 год стал в США рекордным по количеству антисемитских инцидентов и других преступлений, спровоцированных расовой, религиозной или этнической неприязнью. Уточнялось, что количество преступлений на расовой почве в Штатах растет четвертый год подряд.