В США рассказали о судьбе западных танков в Запорожье Экс-разведчик Риттер: Россия уничтожает западные танки в Запорожье

Фото: US.Army Staff Sgt. Matthew A. Foste

Россия уничтожает западные танки в Запорожье, заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США (КМП) Скотт Риттер каналу в YouТube Danny Haiphong. По его словам, Москва устроила ловушку в Работино для бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, то же самое будет и с Abrams, — рассказал Риттер.

Он добавил, что поставленная сейчас техника не поможет изменить ход боевых действий из-за скорого ухудшения погодных условий. Он также сообщил, что среди предоставленных танков много устаревших моделей, что не прибавляет боеспособности ВСУ.

Ранее стало известно, что на Украину поступили первые танки M1 Abrams американского производства. В общей сложности Украине передадут 31 машину.

Ранее руководитель Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов подверг критике танки M1 Abrams. По его словам, эти машины предназначены для хорошо подготовленных операций, а в ходе обычных общевойсковых боев танки долго не протянут.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук также отметил, что Abrams — очень тяжелые машины. Это значит, что ВСУ вряд ли смогут бросить их в бой осенью, когда грунт в зоне боевых действий размокнет из-за дождей.