В США рассказали о страхе Запада перед правдой о настоящей России Экс-разведчик США Риттер: Запад не дает прессе раскрывать правду о России

Фото: Денис Юнцев/Росконгресс

ПМЭФ-2024

СМИ на Западе получили задачу демонизировать Россию, чтобы вступить с ней в конфликт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время видеообращения на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, реальная РФ отличается от образа в зарубежной прессе, а США и их союзники понимают это, поэтому делают неугодных из тех, кто делится правдой.

Западные СМИ получили задачу: создать образ того, что Россия — враг. И этот образ использовался для того, чтобы власти могли аккумулировать ресурсы: экономические, дипломатические и военные. Но лейтмотив остается один и тот же: из России нужно создать врага, достойного того, чтобы вступить с ним в конфликт и выделить на этот конфликт ресурсы, — подчеркнул эксперт.

Риттер отметил, что Западу невыгодно, чтобы правда о настоящей России просочилась в прессу, поэтому все мировое сообщество наблюдает за битвой между созданным для РФ образом и реальностью. По его мнению, тем, кто хочет поделиться иной информацией, не дают этого делать.

И любой, у кого хватит мужества попытаться изменить этот образ, вступить в контакт с Россией, понять российский опыт и донести его до западной аудитории, сразу становится врагом государства в прямом смысле. <...> И факт того, что я сегодня не с вами, лишь подчеркивает то положение дел, о котором я говорю, — объяснил он.

Ранее стало известно, что Скотта Риттера не выпустили из США, когда он направлялся в Санкт-Петербург на ПМЭФ. Американские правоохранители конфисковали у него паспорт.